Polícia evita queima de ônibus em Paripe

Cristiano Barreto dos Santos, 22 anos, e Jádson Lucas Jesus dos Anjos, 21, foram presos na tarde desta segunda-feira, 12, em Paripe, quando tentavam atear fogo em um ônibus que trafegava pela Rua São Luiz, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Três adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos.

Os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 18° CIPM (Paripe) chegaram aos suspeitos minutos depois deles obrigarem os passageiros a descer do ônibus. Com o grupo, foi encontrado uma garrafa contendo querosene e um isqueiro. O material foi apreendido.

Galão de gasolina e isqueiro foram encontrados com o grupo - Foto: Alberto Maraux | Divulgação

Segundo a polícia, a ação foi determinada por um traficante de drogas conhecido como Disel, que atua em São Tomé de Paripe. Ainda conforme a polícia, o grupo disse que estava devendo drogas a Disel e a ação seria para liquidar a dívida. No domingo, 11, um ônibus foi incendiado na Estrada da Base Naval. Nenhum suspeito foi preso.

adblock ativo