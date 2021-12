Polícia encontra primeira pista de taxista estuprador

A empresária carioca de 29 anos que foi estuprada e assaltada durante o Carnaval de Salvador pagou R$ 20 para um homem de prenome Marcos intermediar uma corrida de táxi até o bairro de Pernambués. A revelação foi feita pela própria turista na manhã de quinta-feira, 19, durante novo depoimento prestado na 12ª Delegacia Territorial (em Itapuã), conforme informou o delegado ACM Santos, titular da unidade.

"Ela pegou o táxi com um taxista apresentado por esse intermediário, que acertou a corrida no valor de R$ 30 até Pernambués", afirmou o policial. "Também estamos atrás desse rapaz de prenome Marcos. Foi ele quem levou ela até esse táxi e, por meio dele, podemos chegar ao estuprador", enfatizou o delegado.

A turista foi estuprada e assaltada na madrugada da última terça, 17, na Rua Trobogi, em Piatã, ao lado do Condomínio Art Residence, após pegar um táxi na avenida Adhemar de Barros, em Ondina. Ela dormiu e acordou com o motorista abrindo a porta do veículo.

A polícia já possui imagens das câmeras de segurança instaladas em condomínios próximos ao local do crime. "Há indícios de que foi um táxi comum. As imagens mostram um Corsa branco passando em velocidade. Não é possível identificar a placa nem a licença, mas a vítima disse que entrou em um táxi comum. Não tem por que não ser", sustentou o delegado ACM Santos.

Até o início da noite de quinta, segundo a polícia, nenhum suspeito de ter participado do crime havia sido identificado ou preso.

Luta pela vida

Após abrir a porta traseira do carro, o criminoso anunciou o assalto e ameaçou a jovem com a faca. Em seguida, amarrou as mãos dela no banco do motorista e a estuprou por cerca de 20 minutos. Em depoimento à polícia, ela disse que a coisa que mais preservou foi sua vida e, por isso, fez tudo o que o agressor pediu.

O homem roubou o iPhohe, R$ 50, chaves, e a identidade dela. O agressor, conforme a vítima relatou à polícia, possui cabelos lisos e escuros e aproximadamente 1,70 m.

"Ela está muito abalada, mas disse que vem para o carnaval de 2016. Esse foi o sétimo carnaval que ela passou em Salvador", disse o delegado.

adblock ativo