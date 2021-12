Polícia encontra faca e bilhete em terreiro durante perícia

Alguns bilhetes e uma faca tipo peixeira suja de sangue podem ajudar a Polícia Civil a desvendar as mortes da mãe de santo Salomé Moura Coelho, de 57 anos, e de seu companheiro, um jovem identificado até agora pelo prenome Alisson.

Os objetos foram localizados, na tarde de quinta-feira, 11, dentro do terreiro de candomblé que Salomé mantinha, na Rua Aloísio de Carvalho Filho, no Engenho Velho de Brotas, mesmo local onde os corpos foram encontrados, na quarta, 10.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram uma perícia complementar no local sob a coordenação da delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a fim de localizarem vestígios que ajudem elucidar o caso.

A delegada não informou se os objetos achados no imóvel estão relacionados com a morte do casal. "Ainda não sabemos se têm ligação. Mas pode sugir algo novo".

Mortos há seis dias

Quando foram encontrados, os corpos de Salomé e de Alisson estavam em avançado estado de gigantismo e, por isso, os peritos não tiveram como verificar o que ocasionou as mortes.

Segundo o delegado Alex Gabriel Chehade, do Departamento de Homicídios (DHPP), a perícia analisou que o casal estava morto há aproximadamente seis dias. Ainda conforme Chehade, somente o exame necroscópico poderá definir se eles se suicidaram, foram mortos ou se foi um homicídio e um suicídio.

