Polícia encontra corpo de suspeito de matar dona creche

O corpo de um homem foi localizado esquartejado e queimado, noite desta sexta-feira, 11, na Rua Luciano Santos, no bairro do Arenoso – na porta da Creche Menino Jesus. A Polícia Civil investiga se o cadáver é de Eric Carvalho da Conceição, 24 anos, suspeito de estuprar e matar a idosa Maria Amélia Santos, 63, na noite do domingo, 6. A senhora, que era dona da creche, foi localizada morta em um quarto construído no fundo da instituição.

Conforme o major Raimundo Guerra, comandante da 23ª CIPM (Narandiba), populares informaram que o corpo é realmente de Eric. No entanto ele ponderou e disse que, somente após perícia, será possível confirmar a suspeita. “Os policiais foram à rua para preservar o local e ouviu a população batendo palmas e comemorando a morte dele”, revelou o comandante.

