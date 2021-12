Polícia encontra carro que teria sido usado em morte de aluno da Ufba

Investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) encontraram nesta sexta-feira, 10, o carro que pode ter sido usado pelos assassinos do estudante da Ufba Felipe dos Santos Silva, de 26 anos.

Felipe Doss, como era conhecido, foi morto na noite de quinta, 9, no Parque São Brás, na Federação, em Salvador, após reagir a um assalto. Ele morava em uma república estudantil que ocupa o último prédio da rua e havia saído para comprar pastel quando foi abordado.

O veículo - um Siena prata - achado abandonado na 1ª Travessa Barros Reis, sentido Retiro, é semelhante ao relatado por testemunhas no dia do crime. Segundo a polícia, o carro foi roubado no dia 1º de novembro, no Imbuí. O veículo passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo o delegado Antônio Fernando do Carmo, titular da 7ª DT (Rio Vermelho), embora a morte de Felipe esteja sendo apurada, a princípio, como latrocínio (roubo com resultado morte), nenhuma linha de investigação será descartada. Após atirarem, os criminosos fugiram sem levar nada.

Ainda conforme o delegado, há informação de que, horas antes da ação contra o universitário, os criminosos praticaram roubos em Brotas. A polícia tenta identificar quantos homens participaram do crime.

Cerca de 200 pessoas estiveram no cemitério para se despedir do jovem Felipe (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Despedida

Em um clima de muita revolta e comoção, o corpo de Felipe foi sepultado na tarde desta sexta no Cemitério Campo Santo, na Federação. Cerca de 200 pessoas estiveram na cerimônia para prestar a última homenagem a ele, que era tido como um jovem esforçado e muito inteligente.

“Era extremante alegre, colocava a turma para cima. Tinha muita visão de mundo”, disse o amigo Carlos Pitanga, 30. O também amigo Dener Bispo, 35, lamentou a morte prematura do rapaz. “Ele veio de família humilde, é filho de um vendedor ambulante e de uma cozinheira. Via a educação como uma porta para o progresso”, desabafou.

Dener é vizinho da família de Felipe, em Itinga. Felipe se mudou para Salvador há quase quatro anos para ficar mais próximo da faculdade. Ele, Dener e Carlos eram colegas de turma. Felipe cursava o último semestre de geografia e se formaria em fevereiro de 2018. Ele era o filho mais velho do casal e tinha um irmão de 11 anos.

Militância na memória​

O crime ocorreu por volta das 22h25 após o estudante sair do prédio onde morava para comprar um lanche. Ele foi abordado por criminosos em um carro, que tentaram roubar o celular dele.

Após a negativa do jovem, que tentou se afastar do veículo, um dos assaltantes o puxou pelo cabelo e disparou um tiro à queima-roupa na cabeça do universitário. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos.

Após saber da morte de Felipe o reitor da Ufba, João Carlos Sales, postou uma mensagem com a foto da vítima em uma rede social expressando tristeza: “Estamos sem palavras, por estarmos agora sem seu riso”.

O coletivo Quilombo lembrou da militância do jovem, que já foi coordenador LGBT do coletivo: “Felipe Doss teve sua vida ceifada pela violência. Doss foi um valoroso companheiro que muito engrandeceu por onde passou”.

Felipe era estudante de Geografia e integrante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba, além de defensor das causas da população LGBT.

