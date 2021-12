A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 18, as imagens das câmeras de segurança de um condomínio em Patamares, onde Leandro Santos de Jesus foi perseguido, atropelado e atingido por três tiros nas costas, no sábado, 14. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

No vídeo é possível ver que Leandro estava na portaria do residencial quando um veículo vermelho chega, um homem sai armado e a vítima corre. Em um segundo momento Leandro esbarra em outro carro, que estava estacionado, quase é atropelado pelo carro que o perseguia, cai no chão e leva os tiros.

Teófilo Henrique, com informações de Andrezza Moura Polícia divulga vídeo de tentativa de homicídio em Patamares

Os dois envolvidos na ação, o Policial Militar Deivson Burgos de Oliveira, lotado na 3ª CIPM de Cajazeiras, e Anderson Ludwing Macêdo, já foram encontrados e ouvidos pela polícia.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Magalhães, titular da 12ª DT / Itapuã, a polícia chegou até o PM por meio da placa do carro, que é alugado. Depois o PM marcou um encontro com Anderson, que foi preso em flagrante, na terça-feira, 17, já que foi encontrado com a arma do crime, uma pistola 380, além de munições.

Na delegacia Anderson contou que os três estavam na loja de conveniência de um posto de combustível na avenida Pinto de Aguiar, quando Leandro perguntou se ele era policial. Anderson negou e mostrou que estava sem arma. Em seguida, Leandro teria dado um tapa em seu rosto e falado "gosto de matar policial".

Na sequência o PM Deivson, teria visto a situação quando saia do banheiro e disparado um tiro para cima. Com isso, Leandro saiu correndo do posto e foi para o condomínio, onde aconteceu a perseguição e os tiros.

adblock ativo