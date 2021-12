Polícia divulga retrato falado de suspeito de roubar loja em shopping

A polícia divulgou o retrato falado de um dos três suspeitos de assaltar a Lojas Americanas do Salvador Shopping, na capital baiana. O material foi divulgado nesta quinta-feira, 27, pela delegada Maria Selma Lima, da 16ª Delegacia Territorial (Pituba).

O retrato foi feito a partir do depoimento dos funcionários do estabelecimento que foram rendidos pelo grupo. Os bandidos entraram no shopping e renderam os trabalhadores por volta das 22h20, quando eles arrumavam a loja para fechar.

Um dos bandidos usava uma máscara de Homem-Aranha e não chegou a amostrar o rosto. O outro assaltante vestia um uniforme da empresa. O terceiro ficou aguardando os comparsas no carro.

Os criminosos queriam ter acesso ao cofre da empresa, mas o gerente e o segurança não conseguiram abrir o equipamento. Eles foram agredidos por conta disso.

Em seguida, todos funcionários foram trancados em uma sala, enquanto os bandidos saqueavam celulares, notebooks e demais eletroeletrônicos da Americanas.

Após a fuga dos assaltantes, os funcionários conseguiram se soltar e acionar a segurança do shopping e a polícia, mas os bandidos já tinham escapado.

O shopping já estava fechado no momento da ação e não tinha clientes.

