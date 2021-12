Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar PM e passageiro em ônibus

A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito pelo duplo homicídio dentro de um ônibus na região da BR-324, próximo à Brasilgás. De acordo com a imagem, o homem tem pele parda e cerca de 1,75m.

A polícia informou, em nota nesta sexta-feira, 28, que ele usava jeans e camisa vermelha, no momento do crime. O sargento da reserva da Polícia Militar Gilberto Miranda de Andrade, 56 anos, e o passageiro Josenildo Santos Reis, 41 anos, morreram na ação.

"Com a ausência das imagens das câmeras dos ônibus, utilizamos as técnicas dos nossos peritos para produção dessa imagem", disse o delegado Odair Carneiro, coordenador da Força-Tarefa que investiga as mortes.

Também foi divulgado trecho de um circuito de câmeras de uma empresa privada que mostra passageiros correndo depois dos tiros.

Crime

Gilberto e Josenildo morreram durante um assalto ao ônibus da empresa OT Trans que fazia a linha Narandiba-Nova Brasília, por volta das 19h desta quinta, 27.

Segundo testemunhas, os três bandidos entraram no coletivo na Vila Canária. Cerca de 15 minutos depois, quando o veículo deixou a sinaleira e entrou na rua Somália - próximo à Brasilgás - eles anunciaram o assalto.

Os bandidos recolheram os pertences dos passageiros até que o Gilberto reagiu. Houve luta corporal e os assaltantes atiraram contra a vítima. Os disparos atingiram a cabeça do policial e uma das balas acertou Josenildo, que estava voltando do trabalho.

