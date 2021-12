Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar PM

A Polícia Civil divulgou o retrato falado, nesta segunda-feira, 3, do suspeito de matar o soldado da PM Jorge Januário da Silva Filho, 32 anos. O PM foi morto na sexta-feira, 30, na Boca do Rio.

Um homem negro, magro, de bigodes, aparentando entre 18 e 25 anos de idade e 1,70 de altura assim é descrito o suspeito.

O retrato falado do homicida foi divulgado, pelo delegado Odair Carneiro, responsável pela Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), criada para investigar crimes contra policiais. "O soldado estava sentado em frente de um bar, quando um homem se dirigiu até onde estava e efetuou o disparo, aproveitando-se para roubar a arma dele", descreveu o delegado.

Confeccionado pela Coordenação de Topografia, Modelagem e Desenho, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o desenho teve como base informações obtidas junto às testemunhas já ouvidas. Qualquer informação que possa auxiliar a polícia na identificação do criminoso deverá ser encaminhada por meio do Disque-Denúncia, 3235-0000, ou do telefone do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), 3116-0000.

Jorge estava há cinco anos na corporação da Polícia Militar e atualmente atuava no Batalhão de Choque.

