Polícia divulga placa do carro que motivou morte de turista

A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) divulgou, na manhã desta terça-feira, 14, a placa do carro usado pelos suspeitos do assassinato do turista espanhol Hugo Calavia Blanco para fugir. O veículo é um Ford Ecosport preto, de placa PUI 5355, de Belo Horizonte (MG).

O crime aconteceu dentro do estacionamento de um bar, na rua Calazans Neto, no bairro de Itapuã, por volta das 21h desta segunda, 13.

Segundo informações da Deltur, os suspeitos são dois rapazes jovens. Eles deram voz de assalto e, logo depois, atiraram em Hugo e no outro turista espanhol Alberto Uroz Calvo, roubando em seguida o carro alugado que era usado pelos espanhóis.

Hugo morreu no local. Já Alberto foi atingido no tórax e no pé. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde segue internado.

O Consulado da Espanha e a família do espanhol morto foram informadas do homicídio pela polícia. A Deltur, a 12º Delegacia de Polícia e a Delegacia de Repressão Furtos e Roubos trabalham em conjunto para prender os suspeitos.

Disque denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos pode fazer a denúncia por meio do telefone (71) 3235-0000.

