Polícia divulga os nomes dos presos na operação Faro Fino

A polícia divulgou, na tarde desta sexta-feira, 28, os nomes dos quatro presos pela operação Faro Fino, que foi realizada pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Secretaria da Segurança Pública (SSP), através da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra o Patrimônio (Dececap), e pelo Ministério Público Estadual.

De acordo com informações da Polícia Civil, a quadrilha era liderada por Neverton Oliveira Alves, empresário que atuava no ramo alimentício em Salvador, e é acusado de ter uma dívida acumulada de R$ 20 milhões por sonegação de impostos. A ação também prendeu Samuel Moreira Pimentel, Gésica Conceição de Matos Azevedo, Cátia Maria Ribeiro dos Santos e Jacira Ferreira de Siqueira, todos acusadas de participação no crime.

Segundo a delegada Débora Freitas, o esquema liderado por Neverton consistia na criação de empresas em nome de "laranjas", com objetivo de driblar o fisco, tendo o golpista aberto e fechado, nos últimos quatro anos, 20 dessas empresas, acumulando uma dívida fiscal estimada em R$ 20 milhões.

Neverton, que atualmente mantinha em funcionamento a empresa Macan Comércio Atacadista de Alimentos, possui três galpões para armazenamento de cereais, enlatados e outros gêneros alimentícios em Porto Seco Pirajá. Os produtos abasteciam pequenos comerciantes em diversos bairros de Salvador, e ficarão apreendidos nos galpões à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a polícia, Samuel Moreira Pimentel era esponsável pelo aliciamento dos "laranjas" em troca de vantagens financeiras, que eram dadas a Gésica Conceição de Matos Azevedo, Cátia Maria Ribeiro dos Santos, que participavam do processo como "laranjas". Já Jacira Ferreira de Siqueira era a contadora da quadrilha.

Neverton e Samuel ficarão custodiados na Polinter, no Complexo Policial dos Barris, e as três mulheres na carceragem da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas.

O grupo será indiciado por sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Documentos fiscais, computadores, impressoras e celulares foram apreendidos durante a operação, bem como um Space Fox, de placa NYU-5074, um Camaro de placa NZE-3333 e uma Picape Toyota, de placa NZX-8080. Neverton seria, segundo a política, o proprietário dos três veículos.



