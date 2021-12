Polícia divulga nome de suspeita de roubar clientes no Stiep

A polícia divulgou o nome da mulher suspeita de assaltar no sábado, 6, a lanchonete Coxinha do Gago no bairro do Stiep. De acordo com a delegada Maria Selma da 16ª DT/Pituba, Tatiana Farias do Santos, conhecida como "Minie" e/ou "Barbie do Cosme de Farias", já apresenta passagem pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes.

Ela é suspeita juntamente com Luan Bonfim Lima, o "Tim Maia", de assaltar a lanchonete e também uma pizzaria no Caminho das Árvores, uma semana antes.

Na segunda-feira, 8, a polícia pediu a prisão preventiva de Luan e a temporária de Tatiana. Eles continuam sendo procurados pelos dois assaltos nesta terça, 6. A delegada divulgou também fotos do casal com o intuito de ajudar nas investigações.

Qualquer informação sobre Luan e Tatiana pode ser encaminhada à 16ª DT/Pituba, pelo número 3116-3114 ou pelo Disque Denúncia (71) 3235-0000.

adblock ativo