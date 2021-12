A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) divulgou as imagens das câmeras de segurança do Mar Hotel, que foi assaltado na manhã desta sexta-feira, 20. Quatro homens armados entraram no estabelecimento, renderam a recepcionista e se dirigiram ao refeitório onde os hóspedes tomavam o café da manhã e levaram dinheiro, celulares e tablets, informou a polícia.



De acordo com a titular da Deltur, delegada Christiane Inocência Xavier, a divulgação dessas imagens pode auxiliar a polícia a elucidar o crime com mais celeridade, identificando e prendendo os autores. Até o início da tarde desta sexta-feira, seis hóspedes já haviam comparecido à delegacia para registrar o fato. Outras vítimas, que preferiram ir ao jogo França e Suíça, na Arena Fonte Nova, ainda são aguardadas para prestar queixa.

O vídeo mostra o momento em que os criminosos, usando bonés, chegam ao Mar Hotel. Dois deles ameaçam a recepcionista, enquanto os outros seguem à procura dos hóspedes.

Segundo a titular da Deltur, um dos criminosos chegou a efetuar um disparo para o alto dentro do refeitório.

A polícia pede para que qualquer informação que auxilie na identificação da quadrilha seja encaminhada ao serviço Disque Denúncia (3235-0000).

Da Redação Polícia divulga imagens dos bandidos que assaltaram hotel

