Polícia divulga imagens de suspeito de atirar em dono de pet shop

Foram divulgadas nesta quinta-feira, 12, as imagens do suspeito que assaltou e atirou contra o dono de um pet shop no bairro de Brotas, em Salvador, no dia 23 de março. O homem que aparece na gravação aparenta ter 20 anos e, no dia do crime, vestia camisa verde, bermuda jeans e sandálias.

Segundo a delegada Francineide Moura, titular da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), o criminoso anunciou o assalto e, em seguida, levou o dinheiro do caixa do estabelecimento e o celular do proprietário. A vítima reagiu à abordagem e foi baleado três vezes. Após a ação, o ladrão fugiu para a estação do metrô de Brotas.

O criminoso ainda aparece nas imagens manuseando o aparelho roubado para retirar o chip. A polícia pretende usar o vídeo para identificar e prender o suspeito. Qualquer informação sobre o caso pode ser passada por meio do Disque Denúncia (3235-0000) ou pelos telefones 3117-6350 / 6351. Não é necessário se identificar.

