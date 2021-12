Polícia divulga imagens de cinco procurados no Engenho Velho da Federação

Após a operação que prendeu nove pessoas na manhã desta sexta-feira, 1º, a polícia divulgou as imagens de outros cinco suspeitos que estão sendo procurados no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Eric Santos Argolo, Antonio Paulo de Jesus Silva Júnior, Luciano de Jesus Mota, Matheus Roberto Costa Souza e Mavérique Souza da Silva são considerados perigosos e suspeitos de envolvimento em diversas mortes na região, segundo a polícia.

A ação, que continuará por tempo indeterminado, tem o objetivo de desarticular duas duas facções criminosas que atuam no Engenho Velho da Federação.

“Temos o levantamento e o papel de cada integrante das quadrilhas no tráfico realizado no bairro e nas redondezas. Nós seremos intransigentes com as operações até eles entenderem que o bairro é de pessoas de bem e não do crime”, destacou Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Qualquer informação que leve à localização de um deles deve ser feita pelo 190 ou, anonimamente, por meio do Disque-Denúncia (71) 3235-0000.

