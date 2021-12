Polícia divulga imagens de assalto na FTC

O delegado ACM Santos, titular da 12ª DT (Itapuã), divulgou nesta sexta-feira, 20, as imagens de três suspeitos de envolvimento no roubo a alunos da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) na Avenida Parelela. Os suspeitos roubaram estudantes que estavam em uma sala de aula no Nível 2 (segundo andar) do Módulo 3 e em um banheiro feminino na noite da última quinta, 19.

"Eles escolheram até a sala de aula onde iriam praticar o roubo. Um deles ficou de campana fazendo o levantamento do local e, após a escolha da sala, os outros dois chegaram. A informação, até agora, é de que todos estavam armados", afirmou o delegado.

No início da manhã desta sexta, estudantes protestaram em frente à entrada principal da FTC para pedir segurança no campus. Eles só liberaram o acesso às dependências da instituição pouco antes das 11h. O trânsito ficou congestionado no sentido aeroporto.

"Qualquer um pode entrar aqui e fazer o que quiser. A faculdade não tem controle de quem entra e quem sai. Já houve várias tentativas de assalto no estacionamento", afirmou Camila Rocha, 21 anos. "Há duas semanas, houve até uma tentativa de estupro a uma aluna", completou Itamar Júnior, 22. Ambos são alunos do curso de odontologia.

Os estudantes reivindicam o funcionamento das catracas e a identificação de todas as pessoas que entrarem na instituição.

Detalhes da ação

Há suspeitas de que os bandidos tenham usado um Gol branco no crime, uma vez que imagens das câmeras mostram esse carro entrando às 17h52.

Quase uma hora depois, as câmeras registraram dois suspeitos caminhando dentro do Módulo 3 e um deles falando ao celular. Segundos depois, o terceiro homem surge nas imagens fazendo o mesmo caminho dos supostos comparsas.

"Roubaram os alunos que estavam na sala e depois umas meninas que começaram a gritar no banheiro", contou o estudante Danillo Jader Santos, 18, que cursa odontologia.

"Os três fizeram um arrastão. Houve muita confusão, correria, a galera em pânico", afirmou Camila Rocha.

Estudantes foram para a porta da FTC protestar contra a insegurança (Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE)

Promessas aos alunos

Por meio de nota, a direção da FTC disse que se reuniu com líderes estudantis que participaram do protesto para definir medidas emergenciais. Entre as ações prometidas, incluem-se estabelecer maior controle de acesso de estudantes e visitantes, agilidade na implantação das catracas eletrônicas e criação de comissão estudantil para acompanhamento do cronograma de atividades.

Na nota, a instituição reitera que vem fazendo constantes investimentos em segurança, tais como a implantação de melhorias na iluminação da parte frontal da faculdade e internamente, a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico em todo o campus; e a presença de vigilância motorizada no estacionamento e nos prédios.

Na próxima segunda, 23, já está agendada uma nova reunião entre a direção da FTC e a comissão de estudantes. Oito pessoas - dois homens e seis mulheres - prestaram queixa do crime na 12ª DT. Eles relataram roubo de 24 objetos, entre eles até um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

