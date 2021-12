Polícia divulga fotos de suspeitos de matar PM

As fotos dos suspeitos de matar o soldado da policial militar Jaílson Cezar dos Santos Mendes, 43 anos, foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) logo após o crime, que aconteceu durante um assalto a ônibus na manhã desta sexta-feira, 13, na avenida Paralela.

Os suspeitos ainda não foram identificados e são procurados pela polícia. Um adolescente baleado deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, nesta manhã e policiais suspeitaram do envolvimento dele.

Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna. A bala não ficou alojada. Policiais tiraram foto do jovem e o identificaram, mas ele foi liberado junto com a mãe após receber alta do hospital. Não há informações se a polícia descarta a participação dele no latrocínio.

Assalto

Segundo a PM, o soldado teria reagido ao crime e atirado em um dos assaltantes. Contudo, outro criminoso, que estava no fundo do coletivo, revidou, baleando Jaílson.

A polícia divulgou imagens das câmeras de segurança do coletivo que mostram os dois suspeitos. Testemunhas ouvidas pela Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, que investiga morte de policiais, disseram que um deles aparenta ser adolescente, mas a informação ainda não foi confirmada.

Testemunhas

Seis pessoas que presenciaram o crime foram ouvidas logo após o crime. Os suspeitos entraram no coletivo da OTTrans, de linha Sussuarana - Barra R2, na altura do Shopping da Bahia, e anunciaram o assalto. Um deles pediu que o motorista continuasse dirigindo, quando o soldado entrou em luta corporal com o bandido, atirando nele em seguida.

Após ser baleado, o criminoso fugiu nas imediações do supermercado Extra, na avenida Paralela. Neste momento, o outro assaltante se aproximou do PM e atirou na cabeça dele, segundo o relato do cobrador do coletivo na ocorrência registrada no hospital.

Carreira

Jaílson estava há quase 15 anos na PM. Atualmente, ele estava lotado na 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Mata de São João.

A PM lamentou a morte dele soldado. “É muito doloroso perder um irmão de farda que, mesmo antes de assumir o serviço, colocou em risco a própria vida para defender a sociedade. A corporação está enlutada”, disse, por meio de nota, o comandante geral da PM-BA, coronel Anselmo Brandão.

O corpo do PM será sepultado neste sábado, 14, às 11 horas, no cemitério Bosque da Paz.

Jaílson Cezar dos Santos Mendes deixa filho de 7 anos (Foto: Reprodução)​

*Colaborou Euzeni Daltro

