Polícia divulga foto de suspeito de matar jornalista

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 28, imagens do guardador de carros acusado de matar com uma facada no pescoço o jornalista Sandro Ferreira Santos, 28 anos. O crime ocorreu no estacionamento do Hiper Bompreço da Avenida ACM, na noite da última sexta, 24.

O suspeito, de apelido Coveiro, ou Pasta Pura, teria tomado as dores de uma atendente de caixa que discutiu com a vítima durante uma compra de iogurtes. O delegado Marcelo Sansão, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ouviu nesta terça mais três funcionários do supermercado e familiares da vítima.

"Em depoimento, os funcionários disseram que o meliante era cliente do local. Mas a minha equipe constatou que o rapaz organizava os táxis e guardava os carros", afirmou Sansão.

Ainda segundo o Delegado, a polícia já foi informada sobre um local onde, supostamente, o assassino estaria. "Recebemos uma denúncia anônima de um local onde o Coveiro estaria e estamos investigando. A população pode contribuir com as investigações, ligando caso veja o meliante em algum lugar", disse.

Quem quiser contribuir com as investigações, caso veja o suspeito, deverá ligar para o número do Disk Denúncia (3235-000) ou para o 190.

Discussão e morte

Sandro Ferreira Santos foi esfaqueado no estacionamento do supermercado Hiper Bompreço após uma discussão com a atendente de caixa Lucimara Alves dos Santos.

A discussão começou quando a vítima reivindicava um crédito de R$ 11,98 que ficou pendente em uma compra de iogurtes. Sandro teria pagado a compra com tíquetes-alimentação e queria o troco em dinheiro.

Como sofria de gastrite nervosa, Sandro passou mal devido à confusão, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local. Quando era levado para a ambulância, em uma cadeira de rodas, Sandro foi surpreendido pelo guardador de carros, que o esfaqueou.

Sandro chegou a correr gritando por ajuda e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), pela mesma ambulância do Samu. Mesmo estando consciente durante o trajeto, o rapaz não resistiu e morreu na noite de sexta-feira. O assassino fugiu na hora.

Em nota, o Bompreço lamentou o ocorrido e disse que está contribuindo com a polícia para as investigações.

