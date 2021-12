Polícia divulga foto de suspeito de matar estudante em Brotas

A polícia divulgou a foto do suspeito de matar o estudante universitário, Diego Ferreira dos Santos, 28 anos, durante uma tentativa de assalto, em Matatu de Brotas. De acordo com a delegada Maria Dail, titular da 6ª DT, em Brotas, Luiz Cláudio Damascena Lima Júnior, 25 anos, foi identificado pela placa da moto usada no crime, que está no nome dele.

"Conseguimos uma imagem que mostra a placa da moto e chegamos até Luiz Cláudio. Vizinhos lembram dele usando, no dia do crime, a mesma roupa que um dos assaltantes aparece nas imagens", explica.

A polícia esteve na casa do suspeito no bairro de Cidade Nova, mas ele não foi localizado. "Desde o dia do crime que ele deixou o local. Ontem (quarta) de madrugada, chegou um caminhão na casa dele e fez a sua mudança. Ainda não sabemos para onde ele foi", afirmou a delegada.

Ela ainda contou que o suspeito, que não tem passagem pela polícia, está sendo ajudado por um homem identificado como Ricardo Santos de Oliveira, que é conhecido por participar de assaltos a banco e que estaria escondendo Luiz Cláudio.

O outro envolvido no latrocínio não foi identificado. Diego foi morto durante um assalto no último dia 3 de fevereiro, na rua do Bandeirante, em Matatu de Brotas. A vítima estava em um ponto de ônibus quando foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla já tinha praticado outros crimes na região antes de matar Diego.

A identificação do suspeito de matar Diego foi feita no mesmo dia que é realizada missa de sétimo dia da morte do estudante.

Diego foi morto durante assalto em ponto de ônibus (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

