Polícia divulga foto de suspeito de matar bailarino

A polícia divulgou a foto de Wallyson Santana de Castro, o "Galego" ou "Roy", de 24 anos, nesta terça-feira, 17. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), ele é suspeito de ter assassinado com golpes de faca o bailarino Reinaldo Pepe dos Santos, de 40 anos. O crime ocorreu, na madrugada do domingo, 15, na Rua do Alvo, na Saúde.

Responsável pelas investigações, o delegado Guilherme Machado, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), disse, na tarde desta terça, que três pessoas já foram ouvidas. Duas equipes do Departamento estão visitando os possíveis locais onde ele poderia estar escondido.

O delegado disse também que imagens de "Galego", saindo do local do crime, foram analisadas pela polícia e ajudaram na sua identificação. O corpo do bailarino foi encontrado pela polícia no interior da casa onde residia, com ferimentos no abdômen e pescoço.

Exames periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão indicar qual instrumento foi utilizado para assassinar Pepe.

