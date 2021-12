Polícia divulga foto de suspeito de latrocínio na Barra

A Polícia divulgou na tarde segunda-feira, 3, a foto de Geovane de Santana Rocha, de 21 anos, suspeito de participar da morte de Claudson Alberto Silva Júnior, 15, na Barra. O homem ainda está foragido.

Um adolescente de 17 anos, que confessou ser o autor dos disparos que matou o estudante, a mando de Geovane, já foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público.

Policiais da 14ª Delegacia Territorial da Barra estiveram, no domingo, 2, na casa de Geovane, no Campo da Pólvora, Centro de Salvador. Lá, foram apreendidos o capacete e as roupas que o suspeito aparece usando nas imagens do circuito de segurança que registrou o crime.

Também foram encontrados placas de motocicleta e um cartucho de 38, já deflagrado. Ele ainda não foi encontrado e é procurado.

Adolescente apreendido

Ainda no domingo, um adolescente de 17 anos, que também participou do latrocínio, se apresentou na 14ª DT. A delegada Carmen Dolores Bittencourt, que está a frente das investigações, já solicitou a internação do garoto na Comunidade de Atendimento Socioeducativa (Case) e o encaminhou ao Ministério Público.

Ouvido pela delegada, o adolescente disse que deu duas 'coronhadas' quando o jovem se recusou a entregar a mochila e o celular. Ela ainda afirmou que foi Geovane quem ordenou a ele que efetuasse os disparos que mataram o jovem. Após os disparos, dupla fugiu na motocicleta que Geovane pilotava, sem levar nada.

A delegada informou que Geovane ainda não possuía antecedentes criminais, mas o adolescente já foi apreendido outras quatro vezes pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), por envolvimento em roubos e tráfico de drogas.

Morte

O estudante foi baleado na última quarta, 29, quando chegava em casa. Ele foi abordado por dois homens em uma moto, que tentaram roubar a mochila do adolescente. O garoto reagiu e foi baleado.

Claudson chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta, 31.

