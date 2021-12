Polícia destrói produtos piratas e contrabandeados

Produtos pirateados e contrabandeados, como CDs, DVDs, tênis, brinquedos, óculos escuros e cigarros de diversas marcas, foram destruído, na manhã desta quarta-feira 14, pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), no estacionamento São Raimundo, nos Barris. O material foi apreendido durante operações conjuntas realizadas pela Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ao longo de um ano, atendendo ao Fórum Nacional de Combate à Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).

Para a diretora do DCCP, delegada Emília Blanco, a venda destes produtos lesa a indústria, o comércio, a população e os cofres públicos, por isso é importante o combate a esse crime. A delegada informou ainda que, nos próximos meses, mais produtos, por ventura, apreendidos, também serão destruídos.

Além da diretora do DCCP, estiveram presentes a secretária Rosemma Maluf, da Semop, entidade que integra o Conselho Nacional de Combate à Pirataria de Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça (CNCP/MJ), o superintendente do Procon/BA, Ricardo Maurício Soares, e o superintendente da Guarda Civil de Salvador, tenente-coronel Peterson Portinho.

As delegacias de Defesa do Consumidor (Decon), de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes (Dreof), o Grupo Especial de Proteção à Propriedade Intelectual (Geppi), da Polícia Civil, também fizeram parte do trabalho que resultou nas apreensões. O material destruído será encaminhado para uma cooperativa de reciclagem.

