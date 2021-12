Polícia desmonta transporte de drogas no terminal marítimo

Nesta quarta-feira, 26, uma operação do Departamento de Polícia do Interior (Depin), juntamente com o Departamento de Narcóticos (Denarc), desarticulou um esquema de transporte de drogas pelo Terminal Marítimo de Salvador. Quatro pessoas foram presas na loja JP Jardinagem e Paisagismo Ltda, no bairro de Jardim Armação, em Salvador, com 800 gramas de maconha e cocaína.

No último dia 19, a vendedora Míriam Almeida dos Santos, de 22 anos, foi a primeira a ser presa, abordada quando desembarcava. Na bolsa da mulher, os investigadores encontraram uma sacola plástica, com cerca de 120 gramas de cocaína, que deveria ser entregue a um homem apelidado de 'Chedite', na Rua Anquises Reis, 78, no bairro de Jardim Armação. Um mototaxista já a aguardava no local. Aparelhos celulares, balanças de precisão, cadernetas com anotações do tráfico e dinheiro também foram apreendidos.

Uma equipe do Denarc foi até o endereço, onde funciona a loja de jardinagem, surpreendendo Alberto da Cruz Bastos, 29 anos, Gilberto Pereira Santana, 26, e Luan Santos Luna, 22. Havia no estabelecimento cerca de meio quilo de maconha, distribuído em 10 trouxas grandes, 165 gramas de cocaína em 92 ampolas e uma bolsa contendo R$ 79, oriundos do tráfico. Miriam, Alberto, Gilberto e Luan estão à disposição da Justiça Criminal.

