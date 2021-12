Polícia desmonta quadrilha comandada de dentro de presídio

O Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apresentou à imprensa, na tarde desta sexta-feira, 7, os dez membros de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava na localidade do Calafate, em Fazenda Grande do Retiro. O grupo era liderado por Rodrigo do Nascimento Teles, interno da Penitenciária Lemos Brito.

Segunda informações da Polícia Civil, as prisões aconteceram na manhã desta quinta-feira, 6. A investigação sobre a quadrilha já ocorria há cerca de um ano, e teve apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Durante a operação policial, apelidada de Operação Tsunami, foram cumpridos os mandatos de prisão de Renata do Nascimento Teles, Sandoval Reis Batista Júnior, Isabel Cristina Pereira Brito, Simone Jesus Santos, Alex Alvares de Souza, Danilo Dias dos Santos e Silvana Araujo Dias, por determinação da 2ª Vara de Tóxicos. Além destes, Ana Carolina Ribeiro dos Santos, Maria da Anunciação Soares Filha e Lucas Santos de Oliveira, também foram presos em flagrante.

Os policiais ainda apreenderam 14 kg de drogas, seis armas, dois veículos, balanças de precisão, materiais para embalar drogas, dinheiro e celulares. Todo o material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

