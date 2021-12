Polícia desmonta laboratório de drogas em Salvador

Um laboratório para refinar cocaína foi encontrado pela polícia no início da tarde desta segunda-feira, 14. O lugar para a ação criminosa funcionava em uma casa localizada no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Além de drogas e equipamentos específicos para a comercialização, uma metralhadora de uso restrito também foi apreendida na residência.

Segundo informações da Polícia Civil, o local foi descoberto após o gerente da organização criminosa, Islan Bruno Amorim Lisboa Osório, de 25 anos, se assustar com a presença dos agentes no bairro e correr para dentro do imóvel. Após ser cercado, o suspeito acabou se rendendo.

Ainda de acordo com a polícia, "Biruta", como Islan é conhecido, já possui passagem por tráfico e também é suspeito de participar de homicídios. Uma metralhadora calibre 9 mm, dois carregadores, munições, 10 kg de maconha, 1,5 kg de pasta base de cocaína, máquinas para prensar, balanças e uma motocicleta foram alguns dos itens encontrados no local.

Islan foi encaminhado ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), localizado no bairro da Pituba. A polícia garantiu que irá intensificar o trabalho em zonas suspeitas de abrigar ações ligadas ao tráfico na cidade.

“Continuaremos, semanalmente, visitando localidades onde existem indícios de atuações de quadrilhas”, declarou o coordenador em exercício da Coordenação de Operações Especiais (COE), delegado Marcos César da Silva.

