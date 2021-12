Polícia desmonta esquema que fraudava contratos de telefonia móvel

Um esquema que fraudava contratos de telefonia móvel na cidade de Feira de Santana (a 110 km de Salvador) foi desmontado pela Polícia Civil. A operação "Off Line" cumpriu mandados contra três vendedores suspeitos por estelionato, na manhã da quinta-feira, 6. Pelo menos 100 contas teriam sido abertas através da fraude.

De acordo com informações da secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP- BA), as investigações começaram no dia 20 de agosto, após denúncia das empresas de telefonia. Rafael de Souza Nicolau, Maria Elizângela Santos Souza e Daniela Pereira da Silva usavam documentos de outras pessoas para abrir contratos do Plano Controle.

Por um preço menor, o trio vendia irregularmente os pacotes que davam direitos a ligações e dados móveis para uso de internet. Na casa de Rafael, foram encontrados alguns formulários assinados, documentos, entre outros materiais. Em depoimento, os três confessaram o crime.

Rafael, Elizângela e Daniela foram autuados por estelionato e associação criminosa. Os vendedores foram encaminhados para o Presídio Regional de Feira de Santana.

