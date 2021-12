Polícia desmonta bar utilizado para distribuir drogas em São Caetano

A Coordenação de Operações Especiais (COE) desmontou, na tarde desta quarta-feira, 15, um bar utilizado como centro de distribuição de drogas, no bairro de São Caetano, em Salvador. Os responsáveis pelo estabelecimento seriam Édson Barbosa, de 35 anos, e Verônica Lima, de 22 anos. Com a ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram porções de cocaína e crack escondidas no local.

No térreo, onde funciona o bar, nada foi encontrado, mas no primeiro andar, entre materiais de construção, o cachorro localizou 178 pedras de crack, 100 porções de cocaína e uma balança. Em outra residência utilizada por Edson, os agentes acharam mais 16 trouxas com cocaína e dois pássaros silvestres.

A dupla foi apresentada na 4° Delegacia Territorial (DT/São Caetano) com todo o material apreendido. Participaram também das buscas nos imóveis os cães farejadores Jade (cockspaniel) e Troy (pastor alemão).

Drogas apreendidas durante operação da COE

