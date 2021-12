Polícia desarticula quadrilha de roubo e adulteração de carros

Cinco pessoas foram presas na noite desta quarta-feira, 11, durante a Operação Bloqueio, realizada pela equipe Apolo da Polícia Militar. Os homens são suspeitos de integrar um esquema de roubo e adulteração de veículos em Salvador e na região metropolitana. Na ação, cinco carros foram apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança pública da Bahia (SSP-BA), a ação deu início depois da abordagem de um EcoSport, placa PKL-4354, dirigido por Vinicius Silva Soares, também conhecido como "Bacardi", na avenida Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana. A placa do veículo era falsa e a original tinha restrição de roubo.

Após ser detido em flagrante, Bacardi informou que o automóvel seria entregue no bairro de Periperi. Lá, os militares encontraram Luiz Carlos Monteiro Júnior, conhecido como "Bob", próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a SSP-BA, Bob é suspeito de ser o líder da quadrilha. No momento da prisão, ele estava com um Ford Ka, placa PKM 1371, também com restrição de roubo e já com adulteração. O homem ainda levou a polícia a um GM Cobalt, placa OVC 4895, que estava com Gabriel de Assis Santos, preso na operação.

Após a prisão do trio, os policiais indicaram, segundo a polícia, a oficina de João de Deus Sena Filho e Edvaldo Santos Sena, na rua Régis Pacheco, no Uruguai. Lá, eram feitas as adulterações. No local, os PMs apreenderam um Corsa vermelho, placa JNK 9245, com informações modificadas, além de ferramentas utilizadas na adulteração de identificação de veículos.

A Operação resgatou ainda um veículo Strada no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O receptador, José Gonçalves Caracas Junior, conseguiu fugir. Os automóveis apreendidos e os cinco envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na Baixa do Fiscal, em Salvador.

adblock ativo