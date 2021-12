Polícia desarma explosivos em supermercado de Stella Maris

Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar se concentraram na manhã desta sexta-feira, 10, no supermercado Hiperideal de Stella Maris, para desarmar explosivos armados em um caixa eletrônico.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), três homens encapuzados tentaram explodir o caixa com dinamite durante a madrugada, por volta de 3h, mas fugiram do local ao perceberem a chegada a polícia.

O estabalecimento, localizado na rua Missionário Otto Nelson, em frente ao Clube de Empregados da Petrobras (Petroclube), foi isolado para que os policiais desarmassem os explosivos.

A polícia ainda não possui informações sobre a identidade dos criminosos, que fugiram em um carro em direção a Ipitanga.

