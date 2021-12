Polícia deflagra operação para investigar homicídios em Castelo Branco

Uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil realizou diligências no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 1º. Intitulada “Antártica”, a operação, que contou com a participação de 80 policiais, teve como objetivo cumprir mandados de prisão, além de apurar denúncias acerca de mortes ocorridas na região.

Segundo informações da polícia, 20 equipes percorreram as localidades Moscou I e II, Lindolfo, XXI, Vila Canária, Bica, Pela Porco e Creche, onde ocorreu um triplo homicídio, no último dia 22, que teve como vítimas Ezequiel da Cruz Reis, Carlos Alberto de Jesus Santos Junior e Bruno Oliveira Sales Benvindo.

Em nota, o coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegado José Mário da Silva, afirmou que as mortes têm relação com disputas entre quadrilhas rivais por pontos de tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, algumas pessoas foram abordadas e intimadas para prestar depoimentos. “Foram coletadas informações que vão ajudar nas investigações e outras ações preventivas serão realizadas no bairro”, acrescentou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Diligências referentes à informações disponibilizadas no Disque-denúncia também foram realizadas durante a operação. Estiveram presentes policiais do DHPP e dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

