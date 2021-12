Polícia deflagra operação no Bairro da Paz

Policiais militares e civis deflagraram nesta terça-feira, 4, uma operação no Bairro da Paz. De acordo com o major Aloysio Herwans, comandante da 15ª Companhia Indepentende da Polícia Militar (CIPM), a ação tem o objetivo de preparar a região para a implantação da Base Comunitária na região, o que deve acontecer no dia 13 de setembro.

Um dos sete mandados expedidos foi cumprido com a prisão de um homem identificado como Edmilson, que é conhecido como "Ed". Ele é acusado de participar do sequestro de uma delegada. De acordo com a polícia, ele estava sozinho no momento da prisão e não resistiu. São cumpridos outros seis mandados, sendo quatro de prisão e dois de busca e apreensão.

Cerca de 250 policiais, entre civis e militares, participam da operação desde as 4 horas desta terça. Há efetivo do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia, Rondas Especiais (Rondesp), Operação Gêmeos, Operação Apolo e Comando de Operações Especiais (COE).

Apesar da movimentação de viaturas com policiais armados e do helicóptero da PM, o clima no Bairro da Paz nesta manhã é de tranquilidade, com crianças brincando na rua e o comércio funcionando normalmente.

Segurança - Essa é a sétima Base Comunitária de Segurança na Bahia. A última a ser instalada foi no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. As demais funcionam no Calabar, Fazenda Coutos e Nordeste de Amaralina.

A base vai contar com efetivo de 360 policiais. O governador Jaques Wagner elogiou, em entrevista à uma emissora de televisão, o resultado das unidades de segurança. "Os resultados têm sido excepcionais, em alguns casos com redução de 55% no número de homicídios".

