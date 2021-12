Polícia convoca donos de 45 veículos recuperados após roubos e furtos

Os proprietários de 45 veículos que foram recuperados após serem furtados ou roubados são convocados a comparecer à sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), no Departamento Estadual de Transito da Bahia (Detran-BA), para efetuar a retirada. O prazo é de 10 dias, contados a partir desta quarta-feira, 13, quando a lista dos automóveis foi publicada no Diário Oficial.

De acordo com a Polícia Civil, caso os veículos não sejam retirados, o Detran será acionado para aplicar multas e os automóveis podem ser encaminhados para leilão. Para retirar o carro, é necessário apresentar os documentos do automóvel e do proprietário.

