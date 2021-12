Polícia confirma que corpo encontrado em São Cristóvão é de jovem sequestrado

Foi confirmado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) que o corpo encontrado em um veículo abandonado era de Jonas Ribeiros dos Santos Neto, que havia desaparecido no dia 15 de dezembro.

O corpo da vítima foi encontrado dentro de um carro, na localidade do Planeta dos Macacos, em São Cristóvão, no sábado, 4.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, após uma serie de investigações do DHPP indica que o adolescente pode ter sido vítima de um grupo criminoso que atua no Bosque das Bromélais, em Salvador.

O trabalho de Polícia Judiciária segue com o objetivo de identificar a autoria e a motivação do crime.

adblock ativo