Polícia confirma o quarto caso de vítima atacada com seringa

A Polícia Civil confirmou o quarto caso de ataque com seringa em Salvador. O caso aconteceu no bairro da Ribeira na manhã desta quarta-feira, 19.

Segundo informações da Polícia Civil, o quarto caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial (DT), no Bonfim. A vítima, de apenas 12 anos, foi ferida por um homem, na localidade do Areal. A mãe da vítima procurou a delegacia para denunciar o ataque.

De acordo com a delegada Ana Virgínia Paim, titular da 3ª DT/Bonfim, a estudante disse que passava com uma colega na Rua Aníbal da Silva Garcia, na Ribeira, quando um homem negro, de estatura baixa e de porte atlético, espetou seu braço esquerdo e em seguida fugiu correndo.

A delegada Ana Virgínia Paim, responsável pelas investigações, informou ainda que não existem elementos suficientes que liguem um caso a outro. Segundo ela, as caracterítiscas passadas pelas vítimas são diferentes, o que dificulta o trabalho da polícia.

Além deste, outro caso foi registrado na mesma delegacia, na tarde desta terça-feira, 18. Uma mulher de 41 anos informou que havia sido atacada por um homem, cujas características não soube descrever, enquanto passava pela Rua Lélis Piedade, por volta das 14h.

No mês de setembro, outro caso foi registrado. Um motorista procurou a 3ª DT/ Bonfim, afirmando ter sido atacado por uma seringa no rosto por um homem, de cor parda, estatura mediana e cabelos pretos, que o abordou quando ele dirigia um ônibus no bairro da Ribeira. Ana Virgínia, delegada que investiga os casos, informou que não há elementos que liguem os crimes e que as vítimas descrevem autores com características diferentes, o que dificulta a identificação.

No dia 8 de outubro, na 1ª DT/Barris, um soldado do exército registrou ocorrência, informando que foi ferido no braço, enquanto passava pela Avenida Joana Angélica, no Centro, por um homem. Ele também não forneceu características físicas que pudessem auxiliar na identificação do autor.

adblock ativo