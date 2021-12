Polícia Civil tem novo comando

O que você acha das mudanças no comando da Segurança Pública do Estado? Deixe seu comentário



Em suas primeiras horas ocupando oficialmente o cargo de secretário de segurança pública da Bahia, César Nunes apresentou nesta quinta Joselito Bispo como o novo delegado-chefe da Polícia Civil, em substituição a João Laranjeira, que permaneceu no cargo nos últimos 14 meses. Por volta de 14 horas, Nunes foi empossado como novo secretário, em solenidade fechada à imprensa, no prédio da Governadoria, no CAB, com a presença do governador Jaques Wagner, de autoridades civis e militares.

Duas horas depois, convocou coletiva à imprensa, no auditório do prédio da Secretária de Segurança Pública (SSP), no CAB, para confirmar Bispo na chefia da Polícia Civil. Mesmo diante do acréscimo de 39% no número de homicídios em Salvador (dados da SSP), o que teria minado a credibilidade da gestão do secretário anterior (Paulo Bezerra), ambos evitaram fazer avaliações sobre os antecessores.

“Destaco o belo trabalho de meu antecessor. Mas, o governador Jaques Wagner é o ‘treinador do time’. Ele é quem comanda o ‘time’ todo e achou que estava na hora de fazer alguma mudança”, afirmou César Nunes. “Observe que vinha sendo desenvolvido pelo colega anterior um trabalho respeitável, louvável, com toda a dedicação”, discursou Bispo.

Integração – César Nunes enfatizou a integração entre as polícias Civil e Militar, além do Departamento de Polícia Técnica, como o alicerce de sua gestão à frente da SSP, além de seguir os moldes do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci). “Não podemos pensar em um sistema de segurança sem integração. As polícias vão trabalhar em conjunto, dentro de suas atribuições. Se não for assim, o trabalho será perda de energia”.

Para o secretário, a maior incidência de assassinatos teria relação com o decréscimo no número de policiais militares, responsáveis pelo policiamento ostensivo. “Eram 33 mil policiais, agora são 27 mil. Vamos contratar mais e oferecer capacitação. Temos também que melhorar salários, enfim, recuperar nos policiais a auto-estima e orgulho da profissão que seguem”.

Operação navalha – Nunes esclareceu o envolvimento de seu nome e o de Paulo Bezerra na Operação Navalha, da Polícia Federal, que desarticulou um esquema de fraudes de licitações.

“O que correu sobre minha pessoa e de doutor Paulo foi que dois agentes nossos foram retidos no Aeroporto quando estavam fazendo uma diligência que não se tinha conhecimento na Bahia. A partir daí houve a denúncia de que teríamos prejudicado as investigações”.

Nunes relatou que nada foi definido em relação a uma possível troca de comando também na Polícia Militar – atualmente a cargo do coronel Antônio Jorge Santana. “Tal decisão cabe ao governador”, finalizou.

*Colaboraram Marjorie Moura e Deodato Alcântara

adblock ativo