Polícia Civil paralisa atividades por 24h nesta quarta-feira

Os policiais civis da Bahia resolveram parar suas atividades a partir das 8h desta quarta-feira, 21, durante 24h. A categoria reivindica mais rapidez na aprovação da aposentadoria especial e discussão imediata do novo modelo de gestão da Polícia Civil. A mobilização faz parte da paralisação nacional conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil.

Durante o período da paralisação, 30% do efetivo permanecerá trabalhando no atendimento a prisão em flagrante, levantamento cadavérico, crimes contra a criança e a vida.

Segundo o sindicato, o impasse nas negociações com o Governo do Estado motivou a paralisação, definida em assembleia no último dia 6.

A Polícia Civil, por meio da assessoria de comunicação, declarou que não houve confirmação de greve e também não há registro de nenhuma rodada de negociação agendada para um possivel acordo entre as partes.

