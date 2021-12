Policia Civil já tem novo chefe

O delegado Joselito Bispo da Silva é o futuro chefe da Polícia Civil, em lugar do colega João Laranjeira, primeira baixa no segundo escalão da Secretaria da Segurança Pública (SSP) após a demissão, na quarta-feira, do delegado federal Paulo Bezerra, que chefiava a pasta.

Bispo é um dos 50 delegados Classe Especial da Polícia Civil baiana, mesma classificação do colega que será exonerado. O anúncio da substituição a Laranjeira ocorreu durante a posse do futuro secretário de Segurança, delegado federal Antônio César Nunes, 54 anos.

A exoneração de Laranjeira do cargo será publicada no Diário Oficial de amanhã, assim como a nomeação de Bispo. O futuro delegado-chefe disse que somente após sua nomeação divulgará o que muda ou o que permanece nas diretorias da instituição.

O maior cargo de Joselito Bispo na PC foi durante a chefia do delegado Jacinto Alberto, em 2004 e 2005, quando atuou como diretor do Departamento de Crimes Contra a Vida (DCCV), função hoje desempenhada pela delegada Marta Nunes.

Até ontem ele estava à disposição da Corregedoria de Polícia Civil, e um dos seus principais casos era a investigação criminal relativa à Sala Secreta (local onde foram escondidos, de 1991 a dezembro de 2006, cerca de 404 procedimentos de investigação contra políticos e servidores públicos, inclusive policiais).

