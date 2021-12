Polícia Civil identifica suspeitos de assassinato na Ufba

A Polícia Civil informou, na tarde desta sexta-feira, 12, que já localizou os suspeitos de assassinarem o mototaxista Rogério de Santana Souza, de 30 anos, conhecido como Gordo, e vai solicitar à Justiça a prisão preventiva deles. O homem foi morto na tarde da última quinta-feira, 11, no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro da Federação, em Salvador.

Rogério foi até a universidade deixar uma passageira, que, segundo um parente da vítima, teria ido até o local entregar currículo, quando, já na rua Professor Aristides Novis, começou a ser perseguido por um carro. O homem ainda conseguiu fugir e entrar no campus, mas foi baleado. A mulher, que estava na garupa, foi forçada a descer do veículo e sequestrada pelos criminosos, sendo deixada mais tarde no município de Simões Filho, na Região Metropolitana do Salvador (RMS).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para socorrer Rogério, mas quando a equipe chegou, ele já estava sem vida.

