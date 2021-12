Polícia Civil divulga imagem do suspeito de crime contra cantor

Instantes após o sepultamento do cantor e compositor Felipe Yves Magalhães Gomes, de 22 anos, na tarde desta terça-feira, 7, no Cemitério Bosque da Paz, a Polícia Civil divulgou a foto de um dos suspeitos do crime.

Ueslei Silva Sarinho, 22, é apontado como traficante de drogas da localidade da Independência, em Fazenda Grande 1, onde o corpo do músico foi encontrado na tarde de segunda, 6. A polícia já solicitou a prisão preventiva dele.

A reportagem apurou junto a uma fonte da polícia que, ao todo, cinco homens participaram do crime. Os suspeitos foram identificados pelos apelidos de Helris, Lacoste, Penga, Nonô e outro de prenome Maurício.

Helris é apontado como líder do tráfico local e o mandante do crime. Segundo a fonte policial, ele ordenou o assassinato de Felipe, após saber que o músico era primo de um traficante da localidade das Casinhas, em Fazenda Grande 2.

Motivação

O rapaz teria falado para uma amiga, moradora da Independência, que era primo desse traficante e a mulher contou para a companheira de Helris. O corpo de Felipe foi encontrado com o pescoço semi-degolado e uma marca de tiro no braço esquerdo em um matagal na 9ª Travessa Independência.

Horas depois, os assassinos usaram o celular do músico para mandar fotos do corpo e um áudio informando a morte para contatos dele no aplicativo WhatsApp.

Conforme nota divulgada pela Polícia Civil, Felipe teria ido à Independência visitar uma amiga e acabou abordado por traficantes que procuraram saber o que ele fazia na localidade. O jovem teria afirmado ser primo de um morador que foi identificado pelo grupo como rival.

O tráfico de drogas na Independência é controlado por integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Já a localidade das Casinhas é dominada pela facção Comissão da Paz (CP).

“Ele não usava drogas e não se relacionava com outra mulher. Era casado e a mulher e ele eram evangélicos. Não existe história de primo [envolvido com o tráfico]. O único primo é meu filho, que não é envolvido com nada”, afirmou a cozinheira Bárbara Taciana de Jesus, 44, tia e madrinha de Felipe.

A família acredita em emboscada. Segundo Bárbara, Felipe saiu da casa da mãe, às 22h, na Fazenda Grande 2, na noite de domingo, após receber um telefonema e não disse quem ligou nem para onde ia.

Enterro do artista assassinado ocorreu no cemitério Bosque da Paz (Foto: Margarida Neide / Ag. A TARDE)

Compositor

Felipe Yves ficou conhecido pelas composições "Depois de nós, é nós de novo", de Igor Kannário e "Bota o bumbum dela no paredão", do cantor Léo Santana. Apesar do sucesso no pagode, Felipe publicou no dia 19 de fevereiro em sua conta do Facebook que ia deixar de cantar e compor canções desse ritmo musical para se dedicar apenas à música gospel.

Cantor e compositor Felipe Yves foi assassinado cruelmente por traficantes (Foto: Reprodução | Facebook)

