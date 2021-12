Polícia Civil apura relação de mortes com ataque a policiais

Publicado sexta-feira, 29 de junho de 2018 às 22:55 h | Atualizado em 29/06/2018, 22:59 | Autor: Andreza Santana ouvir

PM segue internado no HGE. Após ação criminosa, segurança foi reforçada no Complexo do Nordeste de Amaralina - Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE