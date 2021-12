Polícia captura suspeito da morte de garoto no IAPI

Uma equipe da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) prendeu, por volta das 16h desta sexta-feira, 27, um dos homens acusados de envolvimento na morte de Yuri Conceição Machado, de dois anos, na tarde de quinta-feira, 26, na invasão do Brongo, no IAPI.

Luís Leandro Pinto de Jesus, conhecido com "Caveirão", estava em um grupo quando os policiais passaram pelo local e suspeitaram da atitude dos homens. Quando os PM's se aproximaram, eles atiraram contra as viaturas e correram. O delegado William Acham, titular da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade), disse não ter sido informado do local onde o suspeito foi capturado, mas que ele se encontra no Hospital Ernesto Simões.

Durante a fuga, Caveirão foi atingido por um tiro na perna, pulou um muro, quebrou a perna e acabou preso. Os policiais o encaminharam para a unidade hospitalar no Pau Miúdo (a mesma para a qual Yuri foi levado depois de ser atingido). Depois de operado, ele será conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Equipes da policia militar e da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade) seguem na busca pelos outros acusados, com apoio da 14ª CIPM e de policiais da Rondesp Baía de Todos-os-Santos.

