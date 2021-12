Polícia busca suspeitos de matar aposentado em assalto

A Polícia Civil já tem informações sobre os três suspeitos de participar do roubo a um ônibus, na tarde da quinta-feira, 2, que resultou na morte do aposentado José Carlos Cardoso da Silva, 62 anos, na Avenida Oceânica, em Ondina.

Nesta sexta-feira, 3, o delegado José Nélis, coordenador do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), teve acesso às imagens das câmeras de segurança de um ônibus que havia sido roubado uma hora antes pelo trio. Segundo ele, a câmera do veículo onde o idoso foi morto não estava funcionando e, por isso, não registrou a ação.

Ainda conforme o delegado, os criminosos - dois homens e uma mulher -, são adolescentes e devem ser apreendidos o quanto antes. "Estamos no encalço deles", afirmou Nelis.

Durante entrevista concedida à reportagem de A TARDE, na quinta, 2, momentos após o roubo, o motorista do coletivo disse que os dois garotos são magros, estatura média e aparentam ter entre 16 e 17 anos. O que atirou no senhor usava a farda de um colégio estadual.

A jovem é morena, cabelos lisos e cortado dos lados - estilo VO - usa um rabo de cavalo, tem cerca de 1,60 m e aparenta ter 18 anos. Ela não tem os dentes superiores da frente.

Conforme o delegado, ela costuma vestir roupas de homem e usa boné, o que confunde algumas vítimas. "No roubo da Paralela, disseram que eram três homens. Mas ainda não confirmamos nas imagens", diz.

Despedida comovente

Nélis confirmou que os suspeitos fugiram em um veículo preto. "Um Gol Geração 5, placa clonada [JRK-1405] estava esperando eles na entrada da Vila Matos [Rio Vermelho]. Rastreamos ele até a Rua da Alfazema [Caminho da Árvores], no Hiper Posto, mas, perdemos o sinal", afirmou o coordenador.

O corpo do idoso foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 3, no Cemitério Campo Santo, sob um clima de muita comoção. "Ele era um grande homem, me assumiu com um filho de dois meses. Qual homem faria isso?", questionou a esposa do idoso, em prantos.

Ela revelou que eles estavam juntos há quase cinco anos. Sem se identificar, ela disse que o marido tinha ido à Caixa Econômica da Pituba, onde sacou R$ 8 mil e que depois foi em Lauro de Freitas para tentar pagar um empréstimo no banco HSBC.

Segundo o delegado, o dinheiro foi encontrado com o idoso. "Estava dentro de um envelope".

adblock ativo