Polícia busca suspeito de duplo homicídio na Capelinha

Apontado pela pela polícia com evolvimento no tráfico de drogas, o homem de prenome Felipe, conhecido como Olho de Gato, é o principal suspeito de um duplo homicídio e de uma tentativa de homicídio ocorridos na noite de domingo, 26, na Capelinha de São Caetano, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Segundo a polícia, Mário Jorge Moura Cerqueira Júnior, 22 anos, Joamilson Oliveira Sousa, 29, e Marion Santana da Silva, 25, estavam na Rua Rapold Filho, na localidade conhecida por Cirlândia, quando foram baleados por um grupo de homens que surgiu atirando contra eles.

Mário morreu no local. Ele foi baleado na cabeça, no tórax e em um dos braços, conforme informações da Central de Polícias (Centel). Já Joamilson levou diversos tiros na cabeça, principalmente na região do rosto. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu. Marion foi baleada no seio direito e também foi levada ao HGE. Não foram passadas informações sobre o estado de saúde dela.

