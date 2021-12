Polícia busca por suspeitos após confronto no bairro do Uruguai

Guarnições da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) e da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) estão em busca de três suspeitos que estiveram em confronto com uma equipe de policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na tarde da quarta-feira, 6. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu em uma localidade conhecida como Bate-Estaca, no bairro do Uruguai, e resultou na apreensão de um revólver e um carro.

Segundo informações do coordenador da DFRV, delegado José Nélis de Jesus Araújo Júnior, os policiais realizavam rondas na região quando viram um dos suspeitos em uma motocicleta modelo Honda Biz, cor branca. O homem estava entregando um revólver calibre 32 para outro suspeito dentro de um carro modelo Volkswagen Voyage, cor prata, placa PVA-0743.

"Já possuíamos os dados que o veículo havia sido roubado na manhã de ontem, no bairro da Ribeira", informou o delegado José Nélis.

O trio que estava dentro do Voyage batem em um outro veículo modelo Prisma e atropelou uma mulher, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao fugir, os suspeitos que estavam em uma motocicleta seguiram atirando contra os agentes.

O comandante da 17ª CIPM, major Éverton José Monteiro Leal, informou que o patrulhamento em conjunto com a Polícia Civil seguirá até a identificação e prisão dos envolvidos.

