Polícia busca envolvido em assalto a ônibus na capital

A Polícia Civil mantém buscas pelo envolvido na tentativa de assalto a um ônibus que fazia a linha Paripe/Aeroporto, via Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 10. O local da ação criminosa não foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Após denúncias, equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) foram mobilizadas e flagraram a dupla cometendo o delito. Durante a abordagem, eles reagiram e um dos suspeitos foi atingido. No entanto, a dupla conseguiu fugir por um matagal.

O Gerrc, que contou com a ajuda do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e da Operação Gêmeos, deu continuidade à perseguição. E, em um novo confronto, um dos criminosos, ainda não identificado, acabou baleado e capturado. Ele foi encaminhado ao Hospital Eládio Lassere, mas não resistiu. O outro conseguiu fugir.

Com o suspeito, a polícia encontrou parte dos objetos roubado e um revólver calibre 38. Em nota, o titular do Gerrc, Nélis Araújo, informou que as vítimas relataram que a dupla agiu de forma violenta e agressiva durante o assalto.

adblock ativo