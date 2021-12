Polícia busca dono de oficina que matou mecânico a pauladas

O mecânico Álisson Silva dos Santos, 20, foi assassinado a pauladas por ter saído, sem permissão, com o carro de um cliente e em seguida ter se envolvido num acidente de trânsito em Dias d´Ávila.

Um dos seus matadores, o também mecânico Luiz César Mendes dos Santos, 33, o Já Morreu, foi preso domingo, 4, dia seguinte ao fato, enquanto o proprietário da oficina, Márcio Marques Ribeiro, está sendo procurado por agentes da 25ª delegacia de polícia.

A cidade de Dias D´Ávila fica na Região Metropolitana de Salvador. O jovem teria arrombado o Centro Automotivo Tok 10, onde trabalhava, e saído com um Subaru Outback prata. Álisson foi morto na Rua do Jardim, no bairro Parque Petrópolis, em frente à casa da avó. Flora Brito Silva, 86 anos, presenciou o crime.

Vizinha do assassino - Muito abalada, a idosa disse que, ainda na noite de sexta-feira, 2, o neto estava na porta da casa de Márcio, bebendo com ele e com Já Morreu. Márcio é vizinho dela. "Fiquei da greta do portão olhando eles. Quase à meia-noite, Márcio deu um dinheiro a Álisson e ele foi embora", disse ela, aos prantos.

Conforme dona Flora, por volta das 6h30 da manhã, ela ficou sabendo que Álisson havia pego o carro e que Márcio estava à sua procura. "Ele (Márcio) bateu na minha porta e me chamou. Disse que não ia fazer nada e que só queria conversar", afirmou.

Preso na delegacia, Luiz César disse: "Eu não queria matar ele, mas, na hora da raiva... Fiquei perguntando onde estava o carro, mas ele ficou com o 'queixo duro'", argumentou.

O delegado João Pithon apurou que Márcio já esteve preso por tráfico de drogas e chegou a cumprir pena no Presídio Salvador. Beneficiado em 2009 com o indulto do Dia das Mães, não mais retornou ao sistema prisional, sendo considerado foragido desde então.

