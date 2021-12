A titular da 6ª DT (Brotas), Maria Dail, solicitou nesta quarta-feira, 25, uma nova perícia no apartamento do menino Guilherme Oliveira Yokoshiro, 5 anos, que morreu após cair do sexto andar do prédio Morena Rosa, em Brotas. A delegada quer esclarecer se o menino cortou a tela de proteção da janela ou se a rede se rompeu com o peso da criança.

De acordo com ela, a tesoura escolar foi achada no quarto de Guilherme e não no dos pais, como inicialmente foi divulgado. Isso levantou a suspeita de que o menino pode não ter cortado a tela.

A delegada também informou que foram encontradas marcas do pé de Guilherme na parede do quarto do casal, o que indica que ele pode ter escalado a janela.

Maria Dail ainda afirmou que não há dúvida de que o menino estava sozinho no momento do acidente. Ela diz que essa hipótese é reforçada pela reação de desespero do pai, o engenheiro de produção Rafael Yokoshiro, registrada pela câmera de segurança do elevador após perceber que o filho tinha caído.

Depoimento

O pai de Guilherme ainda não foi ouvido, o que pode acontecer ainda nesta quarta. A delegada quer esclarecer porque ele deixou o filho sozinho por duas horas durante a madrugada. Familiares de Guilherme disseram durante o sepultamento do garoto que Rafael procurou atendimento médico, por conta de dores no pé.

Mas Maria Dail pondera que, nas imagens de segurança do prédio, Rafael não aparece mancando ou demonstrando que está sentindo dores na perna ou no pé. A delegada diz que o engenheiro de produção terá que provar onde esteve.

Caso seja comprovado que foi acidente, Rafael pode ser indiciado por crime de abandono de incapaz, com agravante da morte da criança e dele ter sido deixado sozinho por um familiar, no caso, o pai. A pena varia de prisão de 4 a 12 anos.

Da Redação, com informações de Rodrigo Meneses Polícia apura se tela pode ter rompido com peso de Guilherme

