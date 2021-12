Polícia apura se namorado é autor de ataque contra mulher

Daniela Santos Bulhosa, de 30 anos, permanece internada em estado grave, no Hospital Geral do Estado (HGE), e sob custódia da polícia. Ela foi esfaqueada do lado esquerdo do pescoço, no início da noite de quarta-feira, 2, na Rua Forte de São Diego, próximo ao Porto da Barra, no bairro da Barra, em Salvador.

Foragida da Justiça desde 2007, quando evadiu do sistema prisional, ela havia sido condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão, por tráfico de drogas.

Conforme a delegada Carmem Dolores Bitencourt, titular da 14ª Delegacia da Barra, testemunhas apontaram um homem de prenome Jean, o Rasta, como o responsável pelo crime. Ele seria namorado da vítima.

"Estamos tentando confirmar esta informação. Dizem que ele mora na Gamboa [Av. Contorno]", revelou a delegada, afirmando que, momentos antes do crime, a mulher estava na companhia da amiga de prenome Verusca.

Após ser esfaqueada, Daniela saiu correndo uns 150 metros e caiu no Porto da Barra, em frente ao Grande Hotel da Barra. "Quando virei para trás, ela estava com a mão no pescoço e golfando sangue. Se ajoelhou e pediu para não morrer", lembrou um vendedor de cocos.

Hipóteses investigadas

O cunhado de Daniela, um rapaz de prenome Márcio, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido e liberado. A delegada Carmen Dolores informou que trabalha com duas linhas de investigação. "O tráfico de drogas e também o passional. Não descartamos nada", diz ela.

adblock ativo