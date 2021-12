Polícia apura se morte tem relação com desaparecimento de jovens

A Polícia Civil de Itabela, distante a 679 km de Salvador, ainda está investigando se a morte de um homem no domingo, 2, tem relação com o desaparecimento de duas adolescentes, cujos corpos foram encontrados horas antes enterrados em uma mesma cova, nos arredores da cidade.

Geziel da Rocha Lima, morto com seis tiros no final da tarde de domingo, morava em casa próxima das duas garotas, que eram irmãs. Uma das suspeitas é que ele teria dado pistas para a família sobre a localização dos corpos. No entanto, a polícia ainda não confirmou este fato.

Os corpos das irmãs N.A.de O, e J.O.dos S, de 14 e 16 anos, foram encontrados em uma cova rasa, dentro de uma mata fechada, entre os bairros Bandeirantes e Ubirajara Brito. Elas estavam desaparecidas desde o início da noite do dia 30 de março.

Conforme os familiares, que já tinham prestado queixa sobre o desaparecimento, as duas foram encontradas em estado de decomposição, com as mesmas roupas que usavam quando saíram de casa.

Nesta segunda, os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal de Eunápolis e enterrados em Itabela. Próximo da cova onde os corpos estavam, os policiais encontraram capsulas deflagradas. Segundo familiares, uma das meninas tinha amizade com traficantes.

