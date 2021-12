Polícia apura quem estava responsável por criança que morreu afogada

A professora de Victor Figueredo de Andrade Santos, de 2 anos e nove meses, que morreu afogado na piscina da Escola Construir, no Cabula VI, presta depoimento nesta sexta-feira, 16, na 11ª Delegacia, em Tancredo Neves. A delegada Lúcia Jansen apura de quem era "o dever de cuidar" da criança.

"No local havia uma porta, que deveria está fechada. Por descuido estava aberta e foi por ali que a criança passou. Houve negligência", disse a delegada. No entanto, ela ressalta que é necessário identificar quem deveria estar com Victor no momento do acidente.

A sala dele tinha uma professora e uma auxiliar. Victor se afogou no momento do intervalo. Ele foi retirado da piscina pelo dono e diretor da escola Domingos Brito, que levou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde a morte foi constatada.

A piscina onde o menino se afogou não estava sendo utilizada, já que a área passava por uma obra. A delegada solicitou uma perícia técnica na área de engenharia para avaliar a obra e as condições da região da piscina. A escola está fechada nesta sexta.

Victor estava no primeiro dia de aula quando se afogou em piscina (Foto: Euzeni Daltro | Reprodução | Arquivo Pessoal)

Enterro

O corpo de Victor foi liberado pelos tios do Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta sexta e será enterrado no município de Morro de Chapéu, no interior da Bahia. Os pais do garoto já estão na cidade. A família não quis falar com a imprensa.

Por meio de nota, a escola lamentou a morte da criança. "É com profundo pesar que a Equipe da Escola Creche Construir vem publicamente, através desta nota, comunicar à Comunidade e aos pais dos alunos desta Instituição que estamos extremamente consternados com o falecimento do nosso aluno Víctor Figueiredo de Andrade Santos ocorrido no dia 15 de fevereiro deste ano. Neste momento nos unimos a dor dessa família, externando o mais profundo sentimento de pesar, prestando condolências por esta irreparável perda e nos disponibilizando para dar todo o suporte necessário neste momento. Que Deus conforte nossos corações e nos dê forças para transformar toda essa dor em fé e esperança", diz a mensagem.

